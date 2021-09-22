Подготовку социальных объектов к отопительному сезону завершили на 100% в Сочи

Фото: МУП "Сочитеплоэнерго"

В Сочи полностью завершена подготовка социальных объектов к отопительному сезону 2021-2022 года. Соответствующее разрешение соцобъектам, подключенным к централизованной системе теплоснабжения, выдала тепловая инспекция МУП «Сочитеплоэнерго».

Больше всего в Сочи - объектов образования и науки. Их 125. На втором месте – больницы и поликлиники - 45, на третьем – учреждения культуры. Их на курорте – 38. На всех объектах проведена промывка и опрессовка инженерных сетей, выполнен прием теплоузлов.

Как сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации курорта, в ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону специалисты МУП «Сочитеплоэнерго» также провели перекладку и замену обветшавших сетей, обновили изоляцию на теплотрассах, автоматизировали центральные тепловые пункты и провели плановую комплексную подготовку котельных.

- Все 208 социальных объектов курорта получили паспорта готовности к зиме. Кроме того, к новому отопительному сезону подготовлены все котельные города. За счет собственных средств Сочитеплоэнерго завершает работы по переводу угольных котельных на природный газ, а также ввод в эксплуатацию блочно-модульной котельной №23 в селе Волковка и котельной №12 Хостинского теплового района, - рассказал директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Сочи Артур Рогонян.