До конца 2021 года 4 новых детсада планируют открыть в Краснодаре

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В Краснодаре до конца 2021 года откроют двери 4 новых детских сада. На закупку оборудования для учреждений выделено более 150 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, уже достроенному детсаду по улице им. Владимир Посадского отведено 16,8 миллиона рублей, еще дополнительно выделят 17,3 миллиона. Открытие учреждение готовят в ноябре.

Для строящегося детсада в ЖК «Сосновый бор» и уже возведенного по улице им. Рылеева игровое и образовательное оборудование закупят на 66,4 миллиона рублей с дополнительными 5 миллионами из городского бюджета.

Для того чтобы точно открыть учреждения к концу текущего года, в Министерство образования, науки и молодежной политики отправлено обращение о дополнительном финансировании в размере 40,5 миллиона рублей. В сумме новые учреждения примут более 1000 воспитанников.

Кстати, с начала учебного года в краевой столице открылось 5 новых школ. А всего в Краснодаре продолжают возведение 7 учреждений дошкольного образования.