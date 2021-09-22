Массовая гибель пчел зафиксирована в Мостовском районе Кубани

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В Мостовском районе Кубани на пасеках обнаружили массовую гибель пчел. Причиной стало отравление насекомых пестицидами и аграрными химикатами. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Так, в ходе проверки выявлены нарушения в обращении с веществами, предназначенными для аграрных культур. Проводимые работы в полях станиц Ярославской и Махошевской повлекли гибель пчел.
В отношении руководителя предприятия составлены административные акты за нарушения санитарно-эпидемиологических норм. А по факту гибели насекомых возбуждено уголовное дело.
Продолжается расследование, работы на территории Мостовского района не проводятся.