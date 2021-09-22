В Тимашевске вынесли приговор группировке по незаконному обороту алкоголя

Фото: Алексей Булатов

В Тимашевске накануне вынесли приговор группировке, незаконно продававшей алкоголь. Нелегалы реализовывали продукцию в течение года. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

Так, в феврале 2018 года мужчина организовал бизнес, в который привлек знакомых. Группировка закупила более 6 тысяч литров алкоголя, после чего крепила другие товарные знаки и продавала.

В ходе обыска на месте нелегального производства обнаружено порядка 1000 бутылок с алкоголем, 850 емкостей в 5 литров. Всего обнаруженная продукция оценена на более чем 3 миллиона рублей.

- В результате расследования и оценки преступления членам группировки вынесен приговор. Организатор производства осужден на 3 года и 9 месяцев лишения свободы. Еще двое участников приговорены к 1 году и 5 месяцам и 1 году и 4 месяцам условно с испытательным сроком в 2 года.