Краснодарский край вошел в топ-5 по количеству проведенных тестов на ковид

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Краснодарский край вошел в пятерку регионов по количеству проведенных тестов на коронавирус. За время пандемии на Кубани проведено 5,3 млн исследований на наличие инфекции.

Больше всего тестов было сдано в Москве (31 млн). Санкт-Петербург занимает второе место (12 млн). На третьей и четвертой строчке находятся Московская (почти 12 млн) и Свердловская (5,8 млн) области.

Республика Адыгея заняла 13-е место среди регионов по количеству проведенных исследований на ковид на 100 тысяч населения.

- В России обеспечена возможность значительного охвата населения тестированием на новую коронавирусную инфекцию. Исследования проводятся на базе центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора во всех субъектах, на базе лабораторий государственных медицинских организаций в регионах страны, на базе частных негосударственных лабораторий, - сообщили в Роспотребнадзоре.

Сейчас для проведения исследований используются несколько отечественных тест-систем. Они обладают высокой чувствительностью и могут выявлять единичные копии вируса в реакции.

Всего в стране проведено почти 188 млн лабораторных исследований людей, в том числе прибывших из неблагополучных по ковиду стран. Россия вышла на второе место в мире по этому показателю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала, что в Краснодарском крае за последние сутки выявлено 223 новых заболевания COVID-19 в 31 муниципалитете. Самому старшему среди заразившихся 95 лет.