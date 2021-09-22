Почти полмиллиона цветов высадят на зимних клумбах в Сочи

Фото: примерно так будет выглядеть зимой клумба на Кубанском кольце

В осенне-зимний период сочинские цветники и конструкции вертикального цветочного оформления украсят виолы, брасика, цикламены, цинерарии, примулы и тюльпаны. Последних, к слову, планируют высадить более 126 тысяч 500 штук. Еще многочисленней будет армия устойчивых к зимним условиям однолетников. Их высадят почти 360 тысяч.

Как сообщили «КП» - Кубань» в мэрии курорта, обновлять цветочный наряд начнут не раньше середины октября. В зависимости от погодных условий и состояния летнего ассортимента. Пока внешний вид сочинских клумб вполне живописный. Увядшие растения оперативно меняют на зимоустойчивые хризантемы.

- Цветочный ассортимент обновят по 211 адресам всех четырех районов курорта. Акцент сделаем на оранжевую, красную гамму, а также на цитрусовый микс, - сообщила «КП» - Кубань» главный специалист отдела развития озеленённых территорий департамента по охране окружающей среды администрации Сочи Светлана Ачегу.

В фаворе у озеленителей и цвета морской волны: голубой, бирюзовый, синий и пурпурный. Конкурсные процедуры уже проведены, эскизы новых клумб утверждены. Подрядчики заняты подбором посадочного материала. Мастера участков говорят, что только виол этой зимой будет свыше десятка сортов.