Краеведческий музей в Приморско-Ахтарске Кубани признали памятником архитектуры

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Здание краеведческого музея Приморско-Ахтарска признали памятником архитектуры. Информацию о постройке управления купца В.И. Малышева внесли в реестр построений культурного наследия. Об этом сообщает администрация региона.

Здание, построенное еще в 1900 году, расположено на городской улице Ленина. Возведением занимался купец Владимир Малышев, имевший хлебную ссыпку и конный завод. В 1980 году здесь оборудовали краеведческий музей.

Особые черты постройки – ограда из кирпича с воротами-столбами, которые украшены калиткой и квадратными углублениями.

- Здание принято внести в список памятников архитектуры, чтобы сохранить его историческую наружность. Это особенно важно в связи с тем, что здесь расположен краеведческий музей. В регионе проводятся меры по сохранению исторических и культурных памятников, - отметил вице-губернатор края Сергей Болдин.