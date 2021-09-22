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Общество22 сентября 2021 13:55

Школы и детсады Краснодара оснастят цифровыми системами безопасности

В зданиях установят модули интеллектуального видеонаблюдения с распознаванием угрозы
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

Все школы, детские сады и дома культуры Краснодара обеспечат модулями интеллектуального видеонаблюдения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- Сейчас в школах № 30 и № 34 в тестовом режиме работают такие камеры. Их установят во всех образовательных учреждениях, - сообщили в мэрии.

В администрации добавили, что Краснодар постарается быть в числе первых на получение федеральной финансовой помощи для внедрения интеллектуальной системы. Все документы для этого уже подготовлены.

В составе системы будут установлены камеры в зданиях и на территориях учреждения, кроме того, входы оборудуют рамками металлодетектора, которые оповестят о наличии у вошедшего подозрительных предметов, например, оружия.