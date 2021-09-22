Шесть котельных прекратят подачу горячей воды в Сочи с 23 сентября

Фото: МУП "Сочитеплоэнерго"

Прекращение подачи ресурса связано с проведением плановых профилактических и ремонтных работ оборудования Майкопским ЛПУМГ - филиалом ООО "Газпром ТрансГаз Краснодар" и соответственно полной остановкой газораспределительной сети.

Как сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе Сочитеплоэнерго с 23 сентября подача горячего водоснабжения будет прекращена у абонентов котельной №9 (ул.Краснополянская, 9а); котельная №24 (ул.Новороссийское шоссе, 5а); котельная №11 (ул.Искры, 68); котельная №10 (ул.Авиационная, 8); котельная №19 (ул.Гастелло); котельная № 29 А (ул.Ленина)

- Ориентировочно горячего водоснабжения не будет до 25 сентября. По всем интересующим вопросам просим звонить по телефонам диспетчерских служб. Они работают в круглосуточном режиме, - сообщили теплоэнергетики.