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Общество22 сентября 2021 13:57

В МЧС Кубани рассказали о стабильной обстановке с погодой

Накануне дожди вернулись в муниципалитеты края
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: Мария Ленц

Фото: Мария Ленц

В Краснодарский край накануне вновь вернулись осадки в виде сильных дождей. Однако ситуация уже стабилизировалась. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Кубани.

Так, дожди прошли в Геленджике, Новороссийске, Сочи и Туапсинском районе. Местами наблюдалось формирование смерчей.

- В результате осадков были подтоплены низменные зоны и дорожные участки. Вода с территорий уже сошла, а риска подъема уровня рек не наблюдается, - прокомментировали в пресс-службе МЧС Кубани.

Оперативные службы продолжают следить за ситуацией. Ранее на территории края объявили штормовое предупреждение с 21 по 23 сентября.