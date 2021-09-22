В МЧС Кубани рассказали о стабильной обстановке с погодой

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В Краснодарский край накануне вновь вернулись осадки в виде сильных дождей. Однако ситуация уже стабилизировалась. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Кубани.

Так, дожди прошли в Геленджике, Новороссийске, Сочи и Туапсинском районе. Местами наблюдалось формирование смерчей.

- В результате осадков были подтоплены низменные зоны и дорожные участки. Вода с территорий уже сошла, а риска подъема уровня рек не наблюдается, - прокомментировали в пресс-службе МЧС Кубани.

Оперативные службы продолжают следить за ситуацией. Ранее на территории края объявили штормовое предупреждение с 21 по 23 сентября.