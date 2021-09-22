Работы по благоустройству «Тропы здоровья» в Хостинском районе курорта оценил мэр Сочи

Фото: МКУ «Агентство ИНКОМ»

Глава Сочи Алексей Копайгородский вместе с депутатами, чиновниками, экологами и активистами посетил Мацестинский терренкур. В настоящее время знаменитая «Тропа здоровья» активно реконструируется. Здесь приводится в порядок входная группа, обновляются парапеты и восстанавливаются лестницы.

Как сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи, в планах – установка малых архитектурных форм, обновление парковой мебели и благоустройство смотровых площадок, которых на данном пешем маршруте очень много.

Примечательно, что средства на благоустройство выделили меценаты. Первый этап благоустройства планируют завершить к ноябрю. После этого на маршруте на равных промежутках оборудуют четыре воркаут-площадки также на средства инвесторов и восстановят уличное освещение. По словам местных жителей , его очень не хватает. Многие любят прогуливаться здесь с детьми по вечерам.

- Все виды работ необходимо обсуждать с горожанами, возможно, они пожелают что-то добавить или, наоборот, убрать. Также необходимо сделать социальный срез, проанализировать, кто чаще всего гуляет терренкуру и чего им не хватает для комфортного отдыха, - отметил Алексей Копайгородский.

Завершить обновление тропы здоровья планируют к концу 2021 года.

Напомним, что протяжённость терренкура около пяти километров. Он стартует у стадиона «Юг-Спорт» и продолжается до памятника на Мацесте. С тропы, проходящей в лесу, открывается прекрасная панорама на море. К тому же по маршруту растут экзотические растения и деревья-патриархи. По мнению муниципальных властей, территория имеет огромный потенциал для развития.