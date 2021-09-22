Суд в Краснодаре отложил рассмотрение уголовного дела семи медиков

Процесс продолжается

Прикубанский суд в Краснодаре три года пытается разобраться, кто виноват в смерти 81-летней пациентки Анастасии Ивановны Снежко. Пожилую женщину привезли в железнодорожную больницу летом 2016 года с переломом шейки бедра, а умерла она, как показало вскрытие, от перфорации кишечника.

На скамье подсудимых по обвинению в оказании услуг, повлекших смерть, сразу семь медиков. Следователи предъявили обвинения трем хирургам - Сергею Ченскому, Радмиле Пашаевой, доктору медицинских наук Игорю Аксенову, травматологу Вячеславу Атапину, завотделением травматологии, кандидату медицинских наук Владимиру Абдуеву, медсестре Ирине Пантюхиной и заместителю главврача краснодарской железнодорожной больницы Нине Поздняковой.

21 сентября прошло очередное судебное заседание.

- Точка в деле пока не поставлена. Процесс отложили, - сообщили "КП" - Кубань" в приемной судьи Заремы Ланг.

Напомним, "Комсомолка" наблюдает за процессом, где за врачебную ошибку отвечает сразу вся больничная «вертикаль».