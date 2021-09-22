В Новороссийске насмерть сбили пешехода

Фото: Артем Килькин

В Новороссийске накануне насмерть сбили мужчину. ДТП произошло в районе села Гайдук. Об этом сообщает отдел ГИБДД Новороссийска.

Так, мужчина переходил дорогу в ночное время суток. В это время по трассе ехал автомобиль BMW. Увидев пешехода, мужчина попытался избежать столкновения, влетев в ограждение. Однако предотвратить трагедию не удалось. Переходивший дорогу мужчина от полученных травм скончался на месте.

Водитель авто и пассажирка в результате столкновения с ограждением травмированы и доставлены в больницу.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что в Краснодаре в результате ДТП погибли 3 человека. Возбуждено уголовное дело.