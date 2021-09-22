Школы Кубани укомплектованы психологами на 95%

Фото: пресс-служба администрации края

Школы Краснодарского края укомплектованы психологами на 95%. В 5% учреждений открыты вакансии на специалистов. Вопрос оказания учащимся психологической помощи обсудили накануне на совещании вице-губернатора Анны Миньковой с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав и представителями краевых ведомств.

Так, в учреждениях Кубани отмечен почти 100% комплект специалистов. Психологи отсутствуют в 56 краевых школах, 35 из которых – малокомплектные. Особо острая обстановка сохраняется в Славянском районе: здесь почти в трети организаций отсутствуют профильные работники.

Кроме того, в регионе работает бесплатный телефон доверия. В 2021 году специалисты горячей линии уже приняли порядка 7 тысяч звонков. Кстати, в региональных учреждениях в работе задействованы и врачи-психотерапевты и психиатры. Всего насчитывается 300 специалистов, которые помогают, в частности, решать проблемы с травлей учащихся.

- Детей необходимо учить адаптивному поведению. Психологи помогают ученикам справляться с нагрузками, налаживать общение со сверстниками и семьей, - отметила вице-губернатор края Анна Минькова.