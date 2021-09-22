Монолитные работы завершены на всех корпусах строящейся школы с видом на море в Сочи

Фото: сайт администрации Сочи

В одном из густонаселенных микрорайоне Сочи – Мамайка – продолжается строительство школы на 800 мест. В настоящее время строители возвели стены всех 8 корпусов будущего образовательного учреждения. В пяти корпусах начались кровельные работы, в четырех – монтируют инженерные сети и ливневку. На одном из корпусов завершается утепление фасада.

Школу на Мамайке жители ждали много лет, но строительство ее началось недавно. Это будет современное здание с видом на море и благоустроенной прилегающей территорией.

Как сообщили «КП» - Кубань» в мэрии курорта, новое образовательное учреждение откроет свои двери для сочинской детворы 1 сентября 2022 года. Также в будущем году на курорте начнется строительство еще трех школ в Лазаревском, Хостинском и Центральном районах Сочи.

Если говорить о новостройках этого учебного года, то 1 сентября в Сочи открылись два новых школьных корпуса по 400 мест в каждом. А уже скоро введут в эксплуатацию новый блок детского сада №105 на 80 мест на улице Донской.

- В декабре мы откроем школу с корпусом детского сада на Красной Поляне и новый блок детсада № 6 на улице Гагарина в центре Сочи. Все здания будут удобными, современными, подготовленными для организации учебного процесса, но главное востребованными нашими жителями, - рассказала начальник управления по образованию и науке администрации Сочи Ольга Медведева.

Напомним, что до 2030 года в Сочи планируется открыть 50 учреждений образования, в том числе 26 школ.