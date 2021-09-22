В Адыгее начальник исправительной колонии стал фигурантом двух уголовных дел

Фото из архива КП

В Адыгее возбуждено два уголовных дела в отношении начальника исправительной колонии. Мужчина присвоил телефон и деньги осужденного. О б этом сообщает пресс-служба СУ СКР в республике.

Так, начальник при осмотре помещения обнаружил у одного из заключенных телефон. Вместо того, чтобы оформить соответствующий акт, мужчина забрал телефон себе и, обнаружив на электронном кошельке деньги, перевел их себе.

- По факту присвоения чужого имущества и превышению полномочий возбуждено 2 уголовных дела. Расследование продолжается, -прокомментировали в пресс-службе СУ СКР в республике Адыгея.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что следователь, сбежавший со взяткой в три миллиона во время спецоперации на Кубани, сдался с повинной. Правоохранитель скрывался от закона две недели.