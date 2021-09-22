Развязку в два уровня запланировано построить для разгрузки трассы М-4 «Дон» в Краснодаре

Фото: telegram-канал Вениамина Кондратьева

Двухуровневую развязку планируют построить на трассе М-4 «Дон» Краснодара. Такое решение позволит разгрузить дорогу в районе поселка Новознаменский. Вопрос вновь обсудили на совещании губернатора края Вениамина Кондратьева со специалистами профильных министерств и Санкт-Петербургского института перспективного градостроительства.

В поселках Знаменский и Новознаменский проживает порядка 20 тысяч человек. Из-за того, что они не соединены, водители выезжают на загруженную трассу, в результате чего образуются пробки. В обсуждении решено, что оптимальным вариантом станет двухуровневая развязка. Губернатор края направит обращение заместителю председателя Правительства РФ Марату Хуснуллину.

- Распределение автомобилей позволит решит проблему с движением. В нижнем уровнем соединятся поселки, а верхнем будет проходить трасса Краснодар-Ростов. Кроме того, в проекте запланированы 6 полос и дополнительные съезды, - прокомментировал вице-губернатор края Андрей Алексеенко.