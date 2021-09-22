Более 4,5 тысяч россиян с начала года поправили здоровье после «ковида» в здравницах Сочи

Фото: сайт администрации Сочи

Специальные оздоровительные программы после перенесенного COVID-19 для гостей и жителей города разработали 24 здравницы курорта. Самыми активными в этом направлении стали санатории «Металлург», «Золотой колос», «Октябрьский» и Medical Spa Отель Rosa Springs.

Как сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи туристы восстанавливали силы с помощью бальнеотерапии, ингаляций и фитопрогулок. Лечебные процедуры подбирались врачами здравниц индивидуально.

- В 2021 году программами реабилитации сочинских санаториев воспользовались свыше 4,5 тысяч россиян. Особой популярностью пользовались мацестинские ванны и ингаляции минеральной водой «Пластунская». Пациенты отмечали повышение физической выносливости, улучшение качества сна и настроения. Ожидаем, что в период межсезонья количество туристов, приехавших в Сочи на постковидную реабилитацию увеличится, - рассказала директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина.

Напомним, что в период межсезонья в Сочи действуют оздоровительные программы «Серебряный возраст» и «Открытый Юг». К услугам туристов более 125 тысяч оздоровительных процедур.