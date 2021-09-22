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Общество22 сентября 2021 16:20

Сезон хамсы на Кубани начнется на две недели раньше

Рыба может пойти уже в середине октября
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: Владимир Веленгурин

Фото: Владимир Веленгурин

Сезон хамсы в этом году прогнозируется на две недели раньше, чем обычно. Рыба может прийти уже в середине октября, говорят рыбодобытчики.

Преждевременный сезон морской рыбешки связан с тем, что температура воды снижается из-за осадков. Однако, несмотря на ранний приход, крупных особей в текущем году не ожидается. Но в магазины доставят самый отборный продукт.

Кстати, в регионе отмечается снижение численности хамсы. Связано это с частными случаями неправильного лова особей. Рассматривается решение о временном запрете на лов рыбы сетями.

Сейчас рыбодобытчики занимаются выловом черноморской кильки. Прогнозируется, что в этом сезоне улов составит 20 тысяч тонн.