Сезон хамсы на Кубани начнется на две недели раньше

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Сезон хамсы в этом году прогнозируется на две недели раньше, чем обычно. Рыба может прийти уже в середине октября, говорят рыбодобытчики.

Преждевременный сезон морской рыбешки связан с тем, что температура воды снижается из-за осадков. Однако, несмотря на ранний приход, крупных особей в текущем году не ожидается. Но в магазины доставят самый отборный продукт.

Кстати, в регионе отмечается снижение численности хамсы. Связано это с частными случаями неправильного лова особей. Рассматривается решение о временном запрете на лов рыбы сетями.

Сейчас рыбодобытчики занимаются выловом черноморской кильки. Прогнозируется, что в этом сезоне улов составит 20 тысяч тонн.