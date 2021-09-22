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Общество22 сентября 2021 16:36

Алексей Богодистов: благодаря закольцовке систем водоснабжения в Геленджике не было перебоев с подачей ресурса

Об этом глава курорта рассказал по итогам совещания с вице-губернатором Александром Трембицким
Евгения СОРОКА
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Глава Геленджика Алексей Богодистов.

Глава Геленджика Алексей Богодистов.

Закольцовка систем водоснабжения Геленджика продемонстрировала эффективность минувшим летом. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов по итогам совещания с вице-губернатором Александром Трембицким.

По словам главы Геленджика, были лишь локальные задержки из-за плановых работ и мелких аварий.

- В моменты, когда были перебои с подачей ресурса от Троицкого группового водопровода, "Концессии" при помощи закольцовки наполняли резервуары чистой воды, откуда ресурс шел жителям западной части курорта, - сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов.

Сегодня для города главная стратегическая задача – это разработка Пшадского месторождения.

- Первый шаг – это переоценка запасов воды, - сказал Алексей Богодистов. - Далее приступим к разработке проектно-сметной документации.

Кроме того, есть подвижки и в вопросе водоотведения. В рамках проекта «Чистая бухта» концессионер ведет строительство нового глубоководного выпуска в районе Тонкого мыса. Уже уложено 200 метров трубы.

Документальное сопровождение работ требует участия краевых и федеральных кураторов. Александр Трембицкий каждый вопрос взял на личный контроль и пообещал поддержку.