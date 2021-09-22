ВТБ в два раза ускорил оформление кредитов

ВТБ запустил новый процесс оформления кредитов наличными во всех офисах банка. Теперь для подачи заявки нужно заполнить в два раза меньше полей в анкете, а сам процесс оформления и выдачи кредита занимает вдвое меньше времени – около 20 минут.

Упрощение анкеты стало возможным за счет интеграции с новым кредитным конвейером ВТБ. Он использует внутренние и внешние источники для получения информации, необходимой для оценки заемщика. Благодаря новому процессу все больше клиентов могут оформить кредит наличными или рефинансировать его только по паспорту, без подтверждения дохода и занятости.

«Для нас очень важно, чтобы процесс оформления кредита в нашем банке максимально быстрым и комфортным. Зачастую потребительские кредиты нужны клиентам «в моменте», и они не готовы тратить на этот вопрос лишние минуты. Понимая, что скорость – это ключевое преимущество для клиента, мы провели масштабные исследования, чтобы выявить все плюсы и минусы текущего процесса. В результате, мы упростили и ускорили клиентский путь вдвое. Уверены, что это станет для клиентов серьезным фактором выбора банка для дальнейшего обслуживания», – отметил Евгений Благинин, руководитель управления "Потребительского кредитования" ВТБ.

«В рамках цифровой трансформации ВТБ создает технологические платформы для того, чтобы обеспечить клиентам полный комплекс самых современных продуктов и сервисов. Новый розничный кредитный конвейер построен на омниканальной платформе ВТБ. Данное технологическое решение уже позволило в короткие сроки сделать более удобным для клиентов процесс выдачи кредитов, в дальнейшем благодаря омниканальной платформе банк планирует продолжить внедрять самые современные технологии в рекордно короткие сроки», - заявил руководитель департамента технологического развития розничного бизнеса Алексей Фетисов.

В ВТБ кредит наличными доступен в размере от 30 тысяч до 5 млн рублей на любые цели сроком до семи лет. При сумме займа от 3 до 5 млн рублей действует ставка 5,9% годовых с учетом программы страхования. В рамках рефинансирования клиент может объединить в один несколько кредитов других банков и погасить по ним задолженность, а также получить дополнительные денежные средства. Оформить заявку клиенты могут на сайте банка, в мобильном приложении ВТБ Онлайн, в контакт-центре или офисе ВТБ.