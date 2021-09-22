Заявки на бесплатную газификацию подали порядка 22 тысяч жителей Кубани

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани запланировано выделить дополнительные средства для финансирования газификации. Деньги задействуют в проектировании и строительстве сетей. Вопрос обсудили накануне губернатор края Вениамин Кондратьева и директор АО «Газпром газораспределение Краснодар» Алексей Руднев.

При выделении средств в первую очередь профинансируют такие муниципалитеты, как Туапсе, Лазаревский район Сочи, Апшеронский, Отрадненский, Мостовской и Лабинский. Здесь наблюдается наименьший уровень газификации. Также дополнительное финансирование позволит провести работы в труднодоступных районах, в частности, в горной местности.

В крае на бесплатную газификацию уже подано порядка 22 тысяч заявлений. А показатель проводимых работ превышает данные по России – 84,5%.

До конца 2022 года в крае запланировано провести газификацию в 200 тысяч домов и добиться показателя в 90%.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что Анапа стала одним из первых городов Кубани, где догазифицировали дома. Заявки подали 1200 жителей курорта.