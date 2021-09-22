Фото: Краснодарская таможня

Краснодарская таможня будет участвовать в форуме в Москве. Международный таможенный форум приурочен к 30-летию Федеральной таможенной службы и пройдёт 21-22 октября в Центре международной торговли. В мероприятии примет участие руководство правительства Российской Федерации, Минфина России, Минэкономразвития России, ФНС России, других федеральных органов власти, а также представители бизнес-сообщества и зарубежных таможенных администраций.

- В этом году участники обсудят развитие международного сотрудничества, внедрение искусственного интеллекта и совершенствование электронных сервисов для бизнеса, поддержку экспорта в Российской Федерации, тренды и перспективы развития интернет-торговли, экосистемы как новый вид цифровизации ВЭД, развитие транзитного потенциала ЕАЭС, национальную систему прослеживаемости товаров и другие актуальные темы, – сообщила пресс-секретарь Краснодарской таможни Татьяна Бурмистрова.