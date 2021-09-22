Отдохнули по-соседски: этим летом жители Кубани предпочли ездить на небольшие расстояния

Фото: "Мегафон".

Главным трендом минувшего туристического сезона стал отдых рядом с домом. Такие выводы сделали эксперты МегаФона, проанализировав активность краснодарских абонентов в международном и внутреннем роуминге. Наши земляки за лето посетили все регионы и крупные города России, а также 158 стран.

Летом жители Кубани активно открывали для себя красоты соседних регионов, поддерживая общероссийские тренды на краткосрочные поездки внутри страны и самостоятельный туризм. Самым популярным направлением стала Адыгея. В топ-5 также вошли Ростовская и Московская области, Ставропольский край, Санкт-Петербург. Всего в путешествиях по России краснодарские абоненты израсходовали 9191 Тб интернета, что равняется памяти 11 140 игровых приставок Sony Playstation 5.

Самым популярным зарубежным направлением, что ожидаемо, стала соседняя Абхазия. В число наиболее посещаемых стран также вошли Турция, Кипр, Армения и Греция. Всего минувшим летом краснодарские абоненты МегаФона посетили 158 стран. В том числе отметились в таких экзотических местах, как Сейшельские острова, Экваториальная Гвинея, Французская Гвиана, Того.

За время летних путешествий краснодарцы проговорили по телефону более 304 миллионов минут, что равняется 578 годам и 9 месяцам беспрерывного общения. А интернет-трафик туристы расходовали, в основном на онлайн-развлечения: просмотр и загрузку видео в Youtube, игровые сервисы, общение в социальных сетях и мессенджерах.