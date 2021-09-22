В Краснодаре нашли 21-летнего парня, разославшего сообщения о терактах в университетах

Фото: Иван Макеев

В Краснодаре нашли человека, сообщившего о готовящихся терактах в городских вузах. Им оказался 21-летний парень. Об этом сообщает УФСБ России по Краснодарскому краю.

Накануне в Кубанском медицинском университете сообщили о том, что здание заминировано. Учащихся вывели из здания, а пары отменили. Подобное сообщение об угрозе теракта поступило и в Кубанский государственный университет, куда для проверки прибыли сотрудники полиции. Позже МВД опровергло факт минирования университетов.

Шутник, сообщивший ложную информацию о готовящихся терактах, найден. 21-летнему парню грозит до 5 лет лишения свободы за ложные данные об акте терроризма. Ранее его уже привлекали к административной и уголовной ответственности.