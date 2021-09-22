В Краснодарском крае пропала женщина с трехлетним ребенком

Пропавшая Елена Кухаренко ушла из дома вместе с сыном. Фото: ОМВД по Туапсинскому району

В Туапсе ищут 34-летнюю Елену Кухаренко и ее сына Эдика. Женщина ушла из дома 16 сентября. С собой Елена забрала ребенка. Муж почти неделю пытался искать их самостоятельно, но сегодня, 22 сентября, написал заявление. По словам супруга, жена любит выпить. К тому же у нее большие проблемы со зрением. Она почти не видит.

- Женщина уже уходила из дома этим летом, потом вернулась домой, - сообщили «КП»-Кубань» в ОМВД по Тупасинскому району. – Возможно, она вместе с ребенком находится в Адлере.

Сейчас к поискам Елены подключилась полиция.

Приметы пропавшей: на вид 40-50 лет, рост 170-175 см, полного телосложения.

Правоохранители просят всех, кому что-либо известно о местонахождении женщины с ребенком, сообщить по телефонам: 8 (928) 292-29-92 или «02» (с мобильных телефонов – 112).

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