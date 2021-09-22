У глав шести районов на Кубани заканчиваются полномочия

Некоторым главам придется доказывать свою состоятельность заново Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарском крае у глав шести муниципалитетов заканчиваются полномочия. Это мэры Новороссийска, Армавира и Краснодара (после ухода Евгения Первышова в Госдуму) и руководители Красноармейского, Белоглинского и Северского районов.

- Выборы пройдут этой осенью. В каждом из муниципалитетов решение будет за депутатами местных Советов, как того требует законодательство, - пояснили "КП" - Кубань" в департаменте внутренней политики Краснодарского края.

"Комсомолка" узнала, каковы шансы у действующих руководителей сохранить свои позиции.