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Общество22 сентября 2021 17:58

У глав шести районов на Кубани заканчиваются полномочия

В муниципалитетах пройдут выборы
Евгения ОСТРАЯЕвгения ОСТРАЯ
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Некоторым главам придется доказывать свою состоятельность заново

Некоторым главам придется доказывать свою состоятельность заново

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарском крае у глав шести муниципалитетов заканчиваются полномочия. Это мэры Новороссийска, Армавира и Краснодара (после ухода Евгения Первышова в Госдуму) и руководители Красноармейского, Белоглинского и Северского районов.

- Выборы пройдут этой осенью. В каждом из муниципалитетов решение будет за депутатами местных Советов, как того требует законодательство, - пояснили "КП" - Кубань" в департаменте внутренней политики Краснодарского края.

"Комсомолка" узнала, каковы шансы у действующих руководителей сохранить свои позиции.