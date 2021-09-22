Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 сентября 2021 17:02

Оперативный штаб в дни «Формулы-1» создали в Сочи

Он позволит быстро координировать вопросы, связанные с проведением гоночного уикенда
Елена МОСКАЛЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Алексей Копайгородский

Фото: Алексей Копайгородский

Накануне проведения российского этапа «Формулы-1» в Сочи создали оперативный штаб. В него вошли чиновники, представители федеральной территории «Сириус», Роспотребнадзора, полиции, ГИДББ, дорожных служб.

Как сообщил в своем телеграм-канале глава Сочи Алексей Копайородский, на заседании штаба обсудили вопросы транспортной логистики, в частности увеличение рейсов общественного транспорта в пиковые часы в дни соревнований, установку на федеральной трассе А-147 мобильных табло с важной для водителей информацией, а также охрану общественного порядка и вопросы санитарной очистки территории.

- Решили, что совместно с полицией за безопасностью будут следить казачьи дружины, кроме того подготовлен график дежурств аварийных бригад коммунальных предприятий. Гран-при России «Формулы-1» стартует уже завтра. Надеемся, что мероприятие пройдет на высоком уровне , - написал Алексей Копайгородский.

Гран-при России «Формула-1» будет проходить в Сочи 23-26 сентября, основные заезды состоятся в выходные. В эти дни Сочи ожидает наплыв туристов.