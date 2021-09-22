Отметки «Центр тестирования ГТО» на картах Google, Яндекс и 2gis появились на Кубани

Для желающих сдать нормативы ГТО предусмотрены 11 возрастных ступеней - от 6 до 70 лет и старше

Информация о «Центрах тестирования ГТО» появилась на картах Google, Яндекс и 2gis Краснодарского края. Всего в крае функционирует 65 пунктов. А координирует региональную работу Центр развития спорта.

Теперь с помощью электронных карт приложений и браузеров можно узнать режим работы центров, номера телефонов, интернет-сайты и ссылки на группы в социальных сетях.

Кстати, в Краснодарском крае любому желающему позволено сдать нормы ГТО. Всего комплекс заданий состоит из 11 ступеней в зависимости от возраста – от 6 до 70 лет и старше.

Нормативы позволяют определить физическую подготовку человека. А за успешное прохождение участник наделяется наградой – «золотой», «серебряный» или «бронзовый» значок.