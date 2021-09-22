До 19 гектаров увеличили площадь памятника природы «Можжевельник красный» Анапы

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Площадь памятника природы «Можжевельник красный» Анапы увеличили до 19 гектаров. Ранее он был ограничен 7,2 гектара территории. Постановление о расширении зоны накануне подписал губернатор края Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации региона.

Помимо расширения зоны, памятник природы теперь наделен особым режимом охраны. Ранее такие условия наблюдения за растением отсутствовали. Это позволит сохранить можжевельник красный, который признан редким и занесен в Красную книгу Кубани.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что муниципалитеты края подготовят планы по созданию особо охраняемых территорий. В регионе насчитывается 392 охраняемых объекта.