Рекреационные объекты Сочинского нацпарка опять доступны для туристов

Фото: пресс-служба Сочинского национального парка

В целях безопасности туристов все объекты Сочинского национального парка были закрыты для посещения 21 сентября. Такое решение приняло руководство рекреационной территории после объявления на курорте штормового предупреждения и ливневых осадков с грозой.

- В настоящее время погода стабилизировалась и все природные объекты и объекты историко-культурного наследия, расположенные на территории Сочинского национального парка, вновь доступны для отдыхающих, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе Сочинского национального парка.

Так что все любители водопадов и горных троп могут отправляться в путешествие. Правда, с осторожностью, ведь дорожки еще недостаточно просохли.