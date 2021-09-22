Игорный бизнес пресекли в Сочи

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В Сочи накануне пресекли сетевой игорный бизнес. В нескольких арендованных помещениях обнаружено оборудование для азартных игр. Об этом сообщает СУ СК РФ по краю.

Так, летом текущего года группировка незаконно организовывала азартные онлайн-развлечения. Для этого граждане брали в аренду помещения, где располагали игорное оборудование. Работа всех подпольных заведений контролировалась участниками-нелегалами. В организованной сети клубов провели обыски, в течение которых обнаружено 60 жестких дисков. Они отправлены на экспертизу.

- По факту незаконной организации заведений для азартных игр возбуждено уголовное дело. Проводится следственная проверка, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ в крае.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что следователь, сбежавший со взяткой в три миллиона во время спецоперации на Кубани, сдался с повинной. Правоохранитель скрывался от закона две недели.