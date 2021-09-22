«Умный дом». Следующая остановка: «умный автомобиль»

Уже через несколько лет каждый автомобиль будет сам следить за своим «железным здоровьем», уровнем топлива в баке и маршрутом. А кроссоверы HAVAL JOLION прямо сегодня сходят с заводского конвейера с SIM-чипами от МТС. Двухлетний интернет-трафик - бесплатно.

Жером Сего, исполнительный директор HAVAL в России:

«HAVAL – бренд интеллектуальных технологий. Мы стремимся оснащать наши модели передовыми разработками и инновационными системами, поэтому начало сотрудничества с МТС – важный этап развития HAVAL в России. Нет сомнений в том, что будущее – за подключенными автомобилями, которые обеспечивают более высокий уровень безопасности и комфорта».

Хозяину новинки приложение позволит удаленно управлять автомобилем. Например, запускать двигатель, контролировать его работу, закрывать окна, блокировать и открывать центральный замок, настраивать кондиционер и обогрев сидений, получать информацию о расходе топлива, давлении в шинах и других нюансах. А главное - понимать, где в данный момент находится его «ласточка».

Армен Аветисян (вице-президент по интернету вещей и промышленной автоматизации МТС): «Мы рады предложить наши решения международному автопроизводителю HAVAL, чтобы еще больше клиентов начали пользоваться комфортным доступом к цифровым сервисам при управлении и перемещении на автомобиле».