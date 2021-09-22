Депутаты Кубани обсудили возможность выплаты компенсаций многодетным вместо земельных участков

Депутаты обсудили возможность выплаты компенсаций многодетным вместо земельных участков. Фото: пресс-служба Законодательного собрания края

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края 22 сентября обсудили возможность изменения закона о предоставлении семьям с тремя и более детьми земельных участков, сообщила пресс-служба структуры. Сейчас в крае в очереди на получение земельных участков стоят порядка 33 тысяч многодетных семей. При этом органами местного самоуправления сформировано около 1400 участков, то есть спрос превышает предложение.

- Наиболее остро проблема обеспечения многодетных землей стоит в курортных и крупных городах, в том числе и в Краснодаре. В ряде регионов таким семьям вместо земли предоставляется денежная выплата на приобретение или строительство жилья, либо же сертификат на улучшение жилищных условий, - рассказал заместитель председателя ЗСК, руководитель комитета по вопросам имущественных и земельных отношений Сергей Усенко.

Если инициатива парламентариев пройдет утверждение, что на ее исполнение потребуются порядка 20 млрд рублей.

Также в одну из ближайших сессий депутаты изменят способ распределения участков среди многодетных семей. Сейчас действует так называемая лотерея когда участки разыгрывают между семьями. Эту форму оставят в городских округах, а для районов вернут «живую очередь», действующую ранее.