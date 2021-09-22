Среди молодых журналистов Кубани выберут лучших

В Краснодарском крае пройдет конкурсных молодых журналистов. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В департаменте информационной политики Краснодарского края 22 сентября объявили о начале приема заявок на участие в конкурсе среди молодых журналистов краевых средств массовой информации. В конкурсе могут принять участие акулы пера не старше 35 и не моложе 14 лет, а также небольшие редакции до трех человек, зарегистрированные как СМИ и работающие на территории региона.

- Репортеры должны предоставить на суд жюри печатную статью, телесюжет, либо же радиопрограмму, - рассказали в пресс-службе Департамента информационной политики Краснодарского края.

Отправить материалы на участие в конкурсе можно до 31 октября 2021 года. Победители, занявшие 1, 2 и 3-е места, награждаются соответственно дипломами 1, 2 и 3 степени и денежными премиями.