В Краснодарском крае открылся шахматный турнир с призовым фондом в 300 тысяч рублей

Самому юному шахматисту на турнире всего 5 лет. Фото: пресс-служба строительной компании "Dogma".

22 сентября 2021 года в поселке Дивноморском стартовал турнир Dogma по шахматам среди детей и взрослых, в котором встретятся любители этой игры со всей страны. Возраст участников от 5 лет и старше.

- Турнир пройдет с обсчетом российского рейтинга участников. Их результаты на этих соревнованиях будут указаны в личном рейтинге. По итогам самые юные шахматисты смогут получить дополнительные баллы для получения очередного разряда, - рассказали организаторы соревнований из строительной компании Dogma.

В соревновании принимают участие 60 шахматистов из Московской, Ленинградской и Ростовской областей, а также из Карачаево-Черкесской Республики, Ставропольского края, Республики Адыгея и Краснодарского края. Кубань представляют шахматисты из Краснодара, Северского района, Лабинска, Геленджика, Сочи и Кавказского района.

Соревнования будут идти 4 дня с 22 по 26 сентября. Всего будет сыграно 8 партий. Среди победителей разыграют призовой фонд общей суммой 300 тысяч рублей.

На играх будут соблюдены все требования Роспотребнадзора.