Кубанские чиновники пройдут переподготовку по губернаторской программе

Сотня чиновников из районных администраций пройдут переподготовку по новой губернаторской программе обучения кадров. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае заработала региональная программа по переподготовке госуправленцев. Как сообщили 22 сентября в администрации Краснодарского края, первая сотня чиновников из районных администраций уже приступила к участию в проекте «Госуправление 3.0».

– Современные технологии требуют современные решения. Технологические изменения сейчас влияют на все сферы экономики и социального управления. В пандемию мы столкнулись с серьезными вызовами, которые потребовали принципиально новых эффективных управленческих решений. Поэтому мы должны подготовить новую команду эффективных государственных служащих, – рассказал вице-губернатор Игорь Чагаев.

Перед участниками будет создана симуляция государственного аппарата, в рамках которой они будут разрабатывать проекты и внедрять их в жизнь. Следить за выполнением заданий будут преподаватели из Кубанского государственного университета и сотрудники крупных корпораций.