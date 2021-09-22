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Общество22 сентября 2021 21:02

Кубанское предприятие благодаря нацпроекту увеличило выпуск пельменей

Производитель полуфабрикатов из Туапсинского района принял участие в нацпроекте «Производительность труда»» и не пожалел
Евгения ХАЛИКОВА
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Кубанские предприятия увеличивают производственные мощности благодаря нацпроектам. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Кубанские предприятия увеличивают производственные мощности благодаря нацпроектам. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Одно из производств продуктов питания Туапсинского района отчиталось о промежуточных итогах участия в национальном проекте «Производительность труда». Сейчас на предприятии завершен основной этап реализации проекта и уже есть чем похвастаться: выпуск замороженных полуфабрикатов здесь вырос вдвое.

- В качестве пилотного проекта здесь выбрали изготовление пельменей. Доля этой продукции в выручке предприятия составляет 12%. За время реализации проекта производство полуфабрикатов увеличили на 55%, причем время изготовления пельменей сократилось на 31% благодаря новым аппаратам рубки фарша и лепки, - рассказал министр экономики региона Алексей Юртаев.

Сейчас компания увеличивает мощности на производстве других замороженных продуктов питания.

Национальный проект «Производительность труда» в регионе стартовал в 2018 году. За три года участниками программы стали 140 кубанских предприятий. К 2024 году их число планируют увеличить до 248.