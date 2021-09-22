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Общество22 сентября 2021 21:22

Экзотические огневки истребляют сочинские пальмы

В городе-курорте бьют тревогу: из-за нашествия заморских насекомых под угрозой исчезновения оказались местные растения
Евгения ХАЛИКОВА
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В Сочи сражаются с инвазивными вредителями. Фото: пресс-служба администрации Сочи.

В Сочи сражаются с инвазивными вредителями. Фото: пресс-служба администрации Сочи.

Азиатские огневки атаковали Сочи. Ненасытные насекомые пожирают местные гибискусы и пальмы. По словам специалистов, азиатскими бабочками поражен практически весь пальмовый фонд курорта. Как сообщает мэрия, борьба с инвазивными, то есть завезенными вредителями ведется постоянно.

- С начала года в Центральном районе Сочи специалисты провели три цикла защиты разрешенными препаратами полутора тысяч пальм. Также обработано 50 гектаров муниципальных территорий, - рассказали в администрации Сочи.

Однако пока в войне с огневкой победу держат эти насекомые. За сезон успевает родиться 3-4 поколения азиатской бабочки, личинки которой поедают растения. В городе разрабатывают новые методы борьбы с вредителями, которые будут внедрять в 2022 и 2023 годах.