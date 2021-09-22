93 млн рублей выделено на гранты для социально ориентированных НКО в Краснодарском крае

Некоммерческие организации Краснодарского края могут выиграть губернаторский грант. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае стартовал конкурс грантов краевой администрации. Заявки принимаются от некоммерческих организаций, направленных на решение социальных проблем жителей региона, сообщили 22 сентября в администрации Краснодарского края. Например, на получение гранта могут претендовать НКО, занимающиеся адаптацией детей с ментальными нарушениями или же развивающие экологические проекты на Кубани.

– В этом году администрация Краснодарского края разыграет беспрецедентную сумму грантового фонда для поддержки некоммерческих организаций – более 93 млн рублей. Эти средства предназначены для поддержки уникальных и социально значимых проектов, – рассказал вице-губернатор Игорь Чагаев.

Заявки принимаются до 26 октября 2021 года на интернет-портале «Гранты губернатора Кубани». Итоги конкурса объявят до конца 2021 года.