Возбуждено уголовное дело из-за незаконной свалки в жилом микрорайоне Краснодара

Информация о незаконном мусоросжигательном заводе на Западном обходе не подтвердилась. Фото: пресс-служба Прокуратуры Краснодарского края.

В краевой столице материалы прокурорской проверки легли в основу возбуждения уголовного дела, сообщили 22 сентября в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. Летом 2021 года в соцсетях появилась информация о том, что на Западном обходе города якобы работает незаконный мусоросжигательный завод.

- Для проверки этой информации была создана межведомственная комиссия, состоящая из работников прокуратуры и сотрудников Южного межрегионального управления Росприроднадзора. В ходе проверки на земельном участке общей площадью 3 тыс. кв. м были обнаружены навалы отходов. При этом среди прочего найдена документация пяти юридических лиц и одного индивидуального предпринимателя, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В отобранных образцах почвы специалисты обнаружили тяжелые металлы и нефтепродукты. Эксперты оценили ущерб, нанесенный окружающей среде, в 8 миллионов рублей.

В отношении «черных мусорщиков» возбуждено уголовное дело по статье "Загрязнение земли вредными продуктами хозяйственной и иной деятельности". Максимальное наказание – исправительные работы сроком до двух лет.