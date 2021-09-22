В Сочи нашли могилу таинственного Еремы

Могилка не заросла сорняком и выглядит ухоженной. Фото: ngs.life

В Сочи во время городского субботника волонтеры сделали шокирующую находку. В центре города, практически напротив железнодорожного вокзала, в зарослях кустарника экоактивисты обнаружили странное сооружение, напоминающее захоронение. Небольшой огороженный участок земли, в изголовье надгробная плита с датой – 2019 год и надписью «Ерема» Кадры находки облетели городские соцсети и взбудоражили население.

- Обстоятельства появления могилы сейчас выясняются совместно с сотрудниками правоохранительных органов, но предположительно это место погребения домашнего животного, - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Порядок захоронения домашних питомцев практически не урегулирован. Законодательство об охране окружающей среды, а также Федеральный закон от "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" не содержат четких указаний по этому вопросу. В основном проблема решается на уровне местных нормативных актов. Но по закону после смерти домашние кошки и собаки становятся биологическими отходами, утилизация которых регламентируется, а нарушение карается административным штрафом. В случае смерти домашнего любимца вернее всего обратиться к ветеринару или же в крематорий для животных. В Сочи действует несколько предприятий, предоставляющих услуги по кремации домашних животных.