Краевая коллегия адвокатов задолжала 1 млн рублей за аренду муниципальной недвижимости в Краснодаре

Краевая коллегия адвокатов задолжала 1 млн рублей за аренду муниципальной недвижимости. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В Арбитражном суде Краснодарского края готовятся рассмотреть иск департамента муниципальной собственности и городских земель Краснодара к Краснодарской краевой коллегии адвокатов адвокатской палаты Краснодарского края.

- Один из филиалов палаты располагался по улице Гоголя с 2012 года на протяжении 5 лет. В 2017 году договор аренды был расторгнут по решению мэрии, однако коллегия адвокатов не съехала из арендованного помещения, - говорится в материалах дела.

В начале 2021 года мэрия предприняла попытку взыскать долг с коллегии адвокатов. По сведениям департамента, он составляет 381,4 тыс. рублей за фактическое пользование землей под арендуемым помещением и 839 тыс. рублей в качестве пени по договору аренды.