Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 сентября 2021 23:29

Пятиклассник армавирской школы испугал одноклассников игрушечным ножом

С жалобой на школьника, разгуливающего с холодным оружием, местные жители обратились в полицию
Евгения ХАЛИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Школьник с игрушечным ножом перепугал одноклассников и учителей.

Школьник с игрушечным ножом перепугал одноклассников и учителей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

22 сентября городские паблики Армавира облетел слух о вооруженном ножом школьнике. Мальчик разгуливал по коридорам местной школы №12 и размахивал холодным оружием, наводя ужас на других учеников и преподавателей. Учащиеся школы пожаловались своим родителям, а те срочно обратились за помощью в полицию. Отреагировала и администрация города. Однако после проверки выяснилось, что на самом деле в руках ребенка была безобидная игрушка.

- По пути в общеобразовательную школу №12 ученик пятого класса нашел брелок в виде ножа, который он принес в класс. Социальный педагог обнаружил находку, позвонил в правоохранительные органы, выехал наряд. Сейчас проводится разъяснительная работа с родителями и учеником, - рассказала начальник управления образования администрации города Тамара Мирчук.

С ребенком пообщались социальный педагог и участковый полиции. Мальчику объяснили о последствиях таких шуток. Родителям ребенка тоже сделали предупреждение.

Испуганные родители не смогли проигнорировать информацию о вооруженном школьнике. Видео: armawir_adm