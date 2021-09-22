Пятиклассник армавирской школы испугал одноклассников игрушечным ножом

Школьник с игрушечным ножом перепугал одноклассников и учителей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

22 сентября городские паблики Армавира облетел слух о вооруженном ножом школьнике. Мальчик разгуливал по коридорам местной школы №12 и размахивал холодным оружием, наводя ужас на других учеников и преподавателей. Учащиеся школы пожаловались своим родителям, а те срочно обратились за помощью в полицию. Отреагировала и администрация города. Однако после проверки выяснилось, что на самом деле в руках ребенка была безобидная игрушка.

- По пути в общеобразовательную школу №12 ученик пятого класса нашел брелок в виде ножа, который он принес в класс. Социальный педагог обнаружил находку, позвонил в правоохранительные органы, выехал наряд. Сейчас проводится разъяснительная работа с родителями и учеником, - рассказала начальник управления образования администрации города Тамара Мирчук.

С ребенком пообщались социальный педагог и участковый полиции. Мальчику объяснили о последствиях таких шуток. Родителям ребенка тоже сделали предупреждение.