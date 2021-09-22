Узнали, где будут отключения света в Сочи 23 сентября 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В связи с планово-предупредительными ремонтными работами энергетики города-курорта просят жителей подготовиться к отключениям электроэнергии. .

Ограничения коснутся жителей Адлерский внутригородского округа. Здесь 23 сентября в течении нескольких часов с с 05:00 до 19:00 не будет света по улицам Кирова, Садовая, Павлика Морозова, Вологодская, Комарова, Святогорская и Прогресс. Обесточат и улицы поселков Кепша, Чвижепсе, Медвежий угол и Медовеевка.

Частичные отключения в рамках текущей эксплуатации электрооборудования и установкой цифровых приборов учета запланированы и в Центральном районе. Без благ цивилизации останутся владельцы домов по переулкам Хлебозаводской, Рабочий, а также на улице Кавказская. В садовом обществе «Заря-3» отключат свет на переулке Пасечный 1-50.

Возможно ограничение подачи в Лазаревском районе. С 08:00 до 19:00 в течение нескольких часов из указанного временного промежутка обесточат домовладения в поселке Чемитоквадже на улице Магистральная. В поселке Лазаревское окажется без света утица Победы. Также стоить подзарядить гаджеты жителям аула Наджиго, поселка Дубравка, садовых товарищества «Зорька» и «Дубравка». В поселке Совет-Квадже энергетики приедут на улицы Сибирскую и Кольцова.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-220-0-220.