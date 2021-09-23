Что произошло за ночь 23 сентября: Пятиклассник армавирской школы испугал одноклассников игрушечным ножом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Что произошло за ночь 23 сентября 2021. Пятиклассник армавирской школы испугал одноклассников игрушечным ножом. С жалобой на школьника, разгуливающего с холодным оружием, местные жители обратились в полицию.

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