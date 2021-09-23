Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество23 сентября 2021 8:09

В Геленджике проведут переоценку запасов воды

На курорте разрабатывают Пшадское месторождение
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: BogodistovAA

Фото: BogodistovAA

В Геленджике проведут переоценку запасов воды. Эти меры станут первым этапом разработки Пшадского водохранилища. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Геленджика Алексей Богодистов.

Разработка Пшадского месторождения – стратегическая задача. В первую очередь, нужно Первый провести переоценку запасов воды, затем приступить проектно-сметной документации, - написал Богодистов.

Власти пообещали поддержку в этом вопросе на краевом и федеральном уровнях.

Также в соцсетях мэр Геленджика рассказал о качестве водоснабжения на курорте летом. Он отметил, что были локальные перебои, но в целом сезон прошел без глобальных проблем.