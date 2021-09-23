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В Геленджике проведут переоценку запасов воды. Эти меры станут первым этапом разработки Пшадского водохранилища. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Геленджика Алексей Богодистов.

Разработка Пшадского месторождения – стратегическая задача. В первую очередь, нужно Первый провести переоценку запасов воды, затем приступить проектно-сметной документации, - написал Богодистов.

Власти пообещали поддержку в этом вопросе на краевом и федеральном уровнях.

Также в соцсетях мэр Геленджика рассказал о качестве водоснабжения на курорте летом. Он отметил, что были локальные перебои, но в целом сезон прошел без глобальных проблем.