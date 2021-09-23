Погода на 23 сентября 2021 года в Краснодаре: в городе потеплеет до плюс 17

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Погодные качели вернулись на Кубань. Только за пару дней средний перепад температур в Краснодаре составил около 10-15 градусов.

Еще в понедельник в краевом центре палило солнце, а воздух прогревался до плюс 30 градусов. Но уже в среду столбики термометров сбросили около 13 значений. Максимальная температура воздуха днем составила плюс 16 градусов.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 23 сентября 2021 года в Краснодаре.

- Ожидаем, что днем воздух прогреется до плюс 17 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также на Кубани ожидается усиление ветра. На пике порывы будут достигать 9 м/с.