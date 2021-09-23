Наркотики в крупном размере обнаружили сотрудники угрозыска в Сочи

Фото: кадр из видео пресс-службы УВД по г. Сочи

Подозрительного прохожего полицейские остановили в микрорайоне Мамайка. Молодой человек вел себя неадекватно. От медосвидетельствования отказался. В ходе личного досмотра в карманах шорт 23-летнего сочинца сотрудники правоохранительных органов обнаружили 11 пакетиков с порошкообразным веществом и изъяли их. Еще 50 свертков с аналогичным составом нашли в квартире у мужчины. Там же полицейские обнаружили электронные весы и упаковочный материал.

Позже удалось установить и два тайника, обустроенных задержанным. По заключению эксперта, изъятое является наркотическим средством – производным N-метилэфедрона,

Как сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе УВД по Сочи, общий вес порошка превысил 140 граммов. Задержанный приобрел его в интернете и планировал реализовать наркотик путем тайных закладок.

- Следственным подразделением УВД по городу Сочи в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 20 лет, - сообщили в пресс-службе УВД по г. Сочи.

Подозреваемый заключен под стражу.