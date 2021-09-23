В России запустили новый онлайн-сервис по поиску земли под жилищное строительство

Фото: Кадастровая палата региона

Росреестр в июле текущего года запустил новый онлайн-сервис «Земля для стройки», который функционирует на платформе «Публичной кадастровой карты». Сервис рассчитан на то, чтобы любой желающий гражданин, инвестор или застройщик мог выбрать на карте понравившийся земельный участок и подать обращение для оформления права собственности на него.

- Чтобы отыскать участок, предназначенный для жилищного строительства, нужно зайти на сайт Публичной кадастровой карты, в строке поиска указать «Жилищное строительство», ввести в поисковую строку номер региона, поставить двоеточие и звездочку. Затем система покажет на карте, какие участки в регионе свободны, а также отобразит их площадь, адрес объектов, категорию земель, форму собственности и наличие инженерных сетей, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в краевой Кадастровой палате.

Для оформления права собственности на понравившийся участок земли потенциальному инвестору потребуется заполнить форму обращения, связанную с конкретным объектом, и после отправить её в уполномоченный орган, нажав на ссылку «Подать обращение» в информационном окне объекта.

В настоящий момент во всех регионах РФ активно проводятся работы по выявлению участков пригодных для жилищного строительства. На территории Краснодарского края цифровой сервис по выявлению земельных участков под жилищное строительство еще не запущен. Его планируют запустить в ближайшее время.